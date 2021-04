Se 13 minutters sammenhengende gameplay fra The Day Before

Du ser på Annonser

Den ellers relativt obskure utvikleren Fntastic har i løpet av de siste par månedene tatt mange på sengen med deres kommende spill, The Day Before, som later til å ikke bare være en gigantisk produksjon, men presenterer spillere for en flott, detaljert og meget fysisk verden fylt med zombier og andre overlevende spillere.

Nylig har utvikleren utgitt hele 13 minutters sammenhengende gameplay, som viser en tur gjennom spillets landskap. Her finner to spillere en bensinstasjon som de looter, før de til slutt havner i en mulig konflikt med andre spillere.

Det vites enda ikke når spillet faktisk kommer, men det er i det minste oppført på Steam.

"The Day Before is an open-world MMO survival set in a deadly, post-pandemic America overrun by flesh-hungry infected and survivors killing each other for food, weapons, and cars. You wake up alone in a world you no longer remember, setting out to find answers and the resources to survive," står det i beskrivelsen.