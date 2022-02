HQ

Den 2. september begynner Amazons enorme Lord of the Rings-initiativ i form av The Lord of the Rings: The Rings of Power, en serie som vil slå alle rekorder for hvor dyr en serie egentlig kan være å produsere.

Det er ennå en stund til premieren, men nå har de offentliggjort hele 20 karakterplakater, som eventuelt teaser litt om hvilke karakterer som blir en del av serien. Se dem alle nedenfor.