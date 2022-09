HQ

Lies of P er kanskje et av de mer interessante spillene på vei, og dette skyldes først og fremst den innovative skrekktolkningen av historien om Pinocchio, som her er kombinert med den kjente Soulslike-formel.

Resultatet er et spill som har tatt verden litt med storm, og utvikler Neowiz er ganske frempå for tiden. De har nylig gitt ut 40 minutter med gameplay fra den siste demoen, hvor de demonstrerer et slags Director's Cut.

