Se 45 minutter av Skyrim Anniversary Edition på PS5

HQ

The Elder Scrolls V: Skyrim fyller ti år i dag, og Bethesda feirer anledningen ved å gi ut The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition. Men nøyaktig hva er Anniversary Edition? Kort sagt er det 2016s Special Edition pakket med alt innholdet solgt via Creation Club. Bethesda har også sluppet dedikerte PS5- og Xbox Series-versjoner av spillet, med 4K-oppløsning, 60 bilder i sekundet og mye kortere lastetider.

Her er valgmulighetene dine:

A) Du eier ikke Special Edition: om det er tilfellet kan du kjøpe The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition for 499 kroner på PC og 549 kroner på PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series.

B) Du eier Special Edition, men ønsker Creation Club-innholdet: hvis du ønsker å ha alt det nye innholdet som følger med i Anniversary Edition kan du kjøpe en oppgradering for 199 kroner.

C) Du eier Special Edition og ønsker bare next-gen-oppgraderingen uten det nye innholdet: da er du heldig, den nye next-gen-oppgraderingen er nemlig gratis for alle som eier Special Edition - både digitalt og fysisk.

I tillegg er noe av det nye innholdet faktisk gratis for alle, deriblant Survival Mode, fisking, Saints & Seducers og Rare Curios. Du kan lese mer om dette på den offisielle hjemmesiden, men før du gjør det, sjekk ut 45 minutter av Anniversary Edition på PS5 i videoen nedenfor.