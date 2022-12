Se Adam Driver kjempe mot dinosaurer i traileren for 65

Etter å ha spilt Kylo Ren, vender Adam Driver tilbake til sci-fi-sjangeren i actionthrilleren 65. Han spiller en astronaut og i den helt nye traileren ser vi ham krasjlande på en ukjent planet sammen med minst én overlevende. Det viser seg dog at denne ukjente planeten er Jorden for 65 millioner år siden og at den er full av dinosaurer som ikke er særlig vennlige.

Vi får forhåpentligvis vite nøyaktig hvordan det har seg at en astronaut kan lande på planeten vår for 65 millioner år siden når filmen har premiere i mars neste år, men en eller annen form for tidsreise virker iallfall rimelig. Noe annet som er tydelig fra traileren er at Arianna Greenblatt spiller en av passasjerene på romskipet og at Chloe Coleman fra Marry Me har en slags rolle, men ikke hvilken. Dinosaurene er kun å se i korte sekvenser i traileren og det tyder vanligvis på at de kommer til å ha en stor rolle i filmen. Spesielt med tanke på at Scott Beck og Bryan Woods skrev og regisserte 65. Duoen slo gjennom med A Quiet Place, og var det noe den filmen helt klart gjorde effektivt, så var det å snike inn spenningen ved å avsløre litt om gangen for så å bare gønne på.

65 har kinopremiere 10. mars neste år.