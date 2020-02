Se alle Marvel-trailerene fra Super Bowl

Når man må betale flerfoldige millioner for å kunne vise tretti sekunders trailere under Super Bowls pauseshow sier det seg selv at det bare er gigantselskap som tar seg råd til slikt. Om det er to selskaper som ikke akkurat lider økonomisk så er det Disney og Marvel, så de hadde flere trailere på lur i natt.

Vi har nemlig ikke bare fått en ny actionfylt trailer fra Black Widow, men også en trailer som gir oss noen små glimt av både The Falcon and the Winter Soldier, Loki og WandaVision. Personlig synes jeg alle ser ganske interessante ut, og Marvel spøkte ikke da de sa at WandaVision vil være en litt "spesiell" serie. De tre andre ser jo generelt bare kule ut, så 2020 skal visst bli bra både film- og serie-messig.

Du ser på Annonser