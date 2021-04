Du ser på Annonser

Life is Strange: True Colors ble avslørt for ikke så lenge siden, og kommer denne gang ikke fra Dontnod, men i stedet fra Deck Nine Games (som også utviklet Life is Strange: Before the Storm).

Likevel ser spillet meget ambisiøst ut, og nå har åpningsscenen blitt offentliggjort. Den har vi lagt inn nedenfor så du kan se den selv om du trenger å lade opp til lanseringen den 10. september.