Se Apple Watch Ultra i aksjon i vår Longer Look

HQ

Apple Watch Ultra er laget for oppdagelsesreisende. Enheten har alle slags smarte teknologiske funksjoner som gjør den hardfør og i stand til å overleve under ekstreme forhold, noe som sannsynligvis vil gjøre den litt for nisje for de fleste forbrukere. Men vi prøver å være så grundige som vi kan med de nyeste dingsene, og har bestemt oss for å teste Apple Watch Ultra i et mer ekstremt miljø.

Vår egen Magnus tok med seg enheten til fjells for å se hvordan den oppførte seg under en skitur. For å se noen tanker og meninger om hvordan Apple Watch Ultra ikke bare klarte seg, men blomstret i dette miljøet, må du se vår Longer Look-video nedenfor, der vi har fanget en liten del av de fjellrike eventyrene.