Se Asterix and Obelix: The Middle Kingdom sin første trailer

Romerne må spenne seg fast, Asterix og Obelix er nemlig tilbake neste år i et helt nytt eventyr. Vi kan igjen forvente at mange romere blir rettmessig trakassert av den galliske duoen. Denne gangen har Cæsar bestemt seg for å bli keiser av Kina og... la oss bare si at det ikke virker som at det kommer til å bli lett.

Etter 55 sekunder inn i traileren dukker også en svært kjent svenske opp i rollen som den romerske krigeren Antivirus... Sjekk ut traileren nedenfor. Asterix and Obelix: The Middle Kingdom har premiere på kino neste år.