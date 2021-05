Se Biomutant-gameplay fra alle plattformene

Du ser på Annonser

Da CD Projekt Red i fjor promoterte Cyberpunk 2077 viste de for det meste bare gameplay fra PC-versjonen, og da vi endelig fikk en kikk på konsollversjonen var det under meget kontrollerte omstendigheter, og de viste kun gameplay fra Xbox One X og PS4 Pro.

Det viste seg at de gjorde dette fordi spillet på standardutgavene av PS4 og Xbox One mildt sagt kjørte elendig.

På grunn av dette er mange bekymret for Biomutant, som vi har ventet lenge på, og som vi ikke har sett spesielt mye fra tross at det har lansering om en uke. Heldigvis spiller THQ Nordic nå med åpne kort, og har valgt å legge ut gameplay fra samtlige av spillets versjoner, slik at det er mulig for forbrukerne å se hvordan spillet kjører på tvers av plattformene. Disse videoene kan du se nedenfor.

