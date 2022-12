Etter en meget sterk start har interessen for Black Adam dabbet av på kinoer over hele verden, så da er det tid for å satse på de som foretrekker å se film hjemme.

Warner Bros. Discovery forteller at Black Adam altså blir tilgjengelig på HBO Max her til lands den 16. desember. Dermed trenger du bare å vente nøyaktig en uke for å se om Dwayne "The Rock" Johnson faktisk gjør den beste jobben i DC-universet eller ei.