Se Chris Pratt i rollen som Garfield i The Garfield Movie-traileren

Vi har sett Garfield adaptert til det store lerretet flere ganger tidligere, og i 2024 får vi se den igjen når filmen med det treffende navnet The Garfield Movie debuterer på kino.

Filmen skal etter planen ha premiere 24. mai 2024, og en trailer for filmen har nå blitt delt, og den gir oss et første glimt av Chris Pratt i rollen som den lasagneelskende, mandagshatende katten, samtidig som vi får en forsmak på Samuel L. Jacksons rolle i filmen som Garfields far, Vic.

Bortsett fra en overraskende emosjonell åpning, ser det ut til at hoveddelen av filmen handler om at Vic rekrutterer Garfield og hundevennen Odie til å hjelpe ham med å fullføre et stort ran.

Med Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Brett Goldstein, Harvey Guillen, Cecily Strong og Bowen Yang i hovedrollene, og Mark Dindal som regissør, kan du se traileren til The Garfield Movie nedenfor.