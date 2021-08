Se dagens Destiny 2 Showcase med oss klokken 1730

Som lovet vil Bungie ha en etterlengtet sending hvor de skal avsløre mer om fremtidsplanene til Destiny 2 senere i dag. Vi vet allerede at vi skal få vite mer om den kommende The Witch Queen-utvidelsen, men enda mer er også på lur. Derfor har vi bestemt oss for å følge det hele direkte som en del av dagens GR Live-sending.

Det hele starter med et pre-show klokken 1730, hvor Dóri får besøk av Mikael Stanne fra metal-bandet Dark Tranquillity for å snakke om hva de tror og håper vil avsløres når selve sendingen starter klokken 18.

Som om det ikke var nok vil vi dele ut Destiny 2: Beyond Light-koder til noen av dere som følger oss direkte på GR Live-siden vår. Ved å være en av de heldige vinnerne får du tilgang til både Stasis-underklassen, Deep Stone Crypt-raidet, den eksotiske pulsriflen No Time to Explain og catalysten dens, samt Season 15: Season of the Lost som starter rett etter at sendingen avsluttes.

Traileren under gir en liten smakebit på hva som er i vente, så det er bare å glede seg.