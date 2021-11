HQ

Senere denne uka kommer Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, og det slippes til og med på Nintendo Switch. Men det later ikke til at noen av klippene fra den seneste, og eneste, traileren er tat fra den versjonen.

Heldigvis har Nintendo Life fått fingrene i de første bildene, og de viser de samme grafiske oppgraderingene på tvers av samlingens tre spill, men samtidig kan man tydelig se en markant lavere oppløsning også.

Se bildene nedenfor.