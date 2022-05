Se de første bildene fra Avatar: The Way of Water

HQ

Nylig gikk CinemaCon av stabelen, og her fikk publikummere i salen en eksklusiv første kikk på den kommende traileren til Avatar: The Way of Water, som får premiere på slutten av året. Samme trailer vises frem offentlig til uka, men allerede nå har vi noen bilder av filmen.

Vi har blitt tilsendt noen stillbilder som tilsynelatende er tatt direkte fra traileren. Se de nedenfor mens vi venter på traileren.