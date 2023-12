Se de første bildene fra den kommende Donald Trump-filmen The Apprentice

HQ

USAs tidligere president Donald Trump startet som kjent sin karriere som eiendomsmagnat i skyggen av sin far, noe vi snart får følge i den kommende filmen The Apprentice. I hovedrollen ser vi Sebastian Stan, kanskje mest kjent fra Marvel-filmene som Bucky Barnes, men her representerer han Donald Trump i sine yngre dager, lenge før politikken kom inn i bildet.

De første bildene fra innspillingen (takk, Page Six) har nå funnet veien til nettet, og vi må si at det hele ser veldig bra ut. I tillegg til Stan får vi også se bidrag fra Maria Bakalova som Ivanka og Jeremy Strong som advokaten Roy Cohn. Filmen er regissert av Ali Abbasi, som også sto bak Sveriges Oscar-bidrag Border for noen år siden. Nøyaktig når The Apprentice får premiere er fortsatt uklart, men vi holder øyne og ører åpne!

Er The Apprentice noe du ser frem til?