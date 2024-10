Se de første bildene fra skrekkfilmversjonen av Snøhvit

HQ

Snøhvit og de syv dvergene er den siste i rekken av gamle Disney-lisenser som blir gjenskapt som en skrekkfilm kun for voksne. En skjebne som også har rammet Mikke Mus, Ole Brumm, Bambi og mange andre. Faktisk planlegges det et helt nytt filmunivers rundt flere av Disneys gamle figurer, som nå tilhører det offentlige domene og derfor kan brukes av hvem som helst uten frykt for rettslige skritt.

De syv dvergene følger i de samme blodige fotsporene og lover å vise frem en gruppe ekstremt sadistiske, korttenkte små skurker som gjør livet surt for dem som er uheldige nok til å besøke skogen deres.

Filmen har premiere i mars neste år og ser ut til å bli både mørk og blodig om vi skal dømme etter de to første bildene teamet har valgt å avsløre.

Gleder du deg til å se denne skrekkfilmen?