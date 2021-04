Se de første sju minuttene av Mortal Kombat-filmen

Du ser på Annonser

Vi er fortsatt to dager unna premieren til Mortal Kombat-filmen på HBO Max og utvalgte kinoer, men det betyr ikke at vi må vente helt til da for å få en smakebit.

Warner Bros. har nemlig offentliggjort de første sju minuttene av filmen. Her får vi se hvordan det går når Scorpion og Sub-Zero møtes uten de velkjente draktene sine. Dessverre må vi vente til fredag før vi får se de to kjempe mot hverandre, men denne starten er uansett lovende for min del.