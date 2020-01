Se den andre traileren fra The Lodge

The Lodge er en kommende skrekkfilm, som mange anmeldere kaller den neste store begivenheten innenfor skrekksjangeren, som i de siste årene har fått et opprykk med populære filmer som Hereditary, Midsommar, Get Out, Us og The Witch.

The Lodge får premiere i USA i februar, men vi vet fortsatt ikke om den i det hele tatt blir vist på kino her i Norge. Du kan se den andre traileren nedenfor.