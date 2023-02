Se den første Fast X-traileren

Fast & Furious-sagaen nærmer seg slutten av linjen (eller "the quarter mile, om du vil) når Fast X kommer 19. mai. Vi vet alle hva det å avslutte noe vanligvis betyr: en hel masse nostalgi. Det vil også være tilfelle i Vin Diesel og mannskapets tiende hovedracingfilm om jeg skal dømme etter den første traileren.

Universal har som lovet levert den første offisielle traileren for Fast X, og du kan trygt si at den er fylt med referanser til de tidligere filmene. Ikke at det bare handler om å minnes gamle ting, for vi også får se mye av Jason Momoas slemming, Brie Larsons' mystiske karakterer og en håndfull vanvittige stunts. Unødvendig å si, fansen vil tilsynelatende få mer av det de vil ha om tre måneder.