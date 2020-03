Selv om coronaviruset har gjort at en rekke filmer har blitt utsatt, deriblant A Quiet Place II og No Time to Die, så er det mye som tyder på at Pixar har planer om å lansere deres nye film til sommeren, og den heter Soul.

Den kan minne veldig om en annen av studioets store suksesser, Inside Out, og den første traileren er nå ute.

Den kan du se nedenfor. Gleder du deg?