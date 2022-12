Se den første teaseren for Parasite-regissørens nye film Mickey 17

Bong Joon-hos film Parasite var en stor hit da den ble utgitt i 2019 og ble så godt mottatt at den til og med vant beste film ved den 92. Oscar-utdelingen (selv om daværende president Trump ikke var imponert og sa: "The winner is ... a movie from South Korea! What the hell was that all about?").

Vel, i mars 2024 er Bong Joon-ho tilbake med en ny film, denne gangen med Robert Pattinson (The Batman) som Mickey 17, som også er tittelen på filmen. Mikcey 17 er en person med spesielle evner som ofte brukes til farlige oppgaver. Når han dør, blir han nemlig gjenskapt som en klone, mens han får beholde noen av minnene sine.

Vel, etter sitt siste oppdrag døde han ikke, men møter likevel en ny versjon av seg selv når han kommer tilbake. Det vil også være romvesener involvert i det som sannsynligvis vil være en interessant sci-fi-historie. Filmen er basert på romanen Mickey7, skrevet av Edward Ashton, og vi har nettopp fått en første teaser. Se den i tweeten nedenfor.