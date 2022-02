Se den første teaseren fra Jordan Peeles merkelige skrekkfilm Nope

HQ

Jordan Peele har med bare to filmer (Get Out og Us) tatt skrekkverdenen med storm, og snart er det duket for hans tredjefilm, som har fått tittelen Nope.

Presis hva filmen egentlig handler om aner vi ikke, vi vet bare at det er en slags ondsinnet mørk sky som driver inn over en liten amerikansk by. Plakaten, som du kan se nedenfor, lover dessuten en ny "horror" av Jordan Peele.

Filmen får sin første trailer under Super Bowl søndag natt, men du kan se en meget, meget kort teaser nedenfor i mellomtiden.