Se den første The Lord of the Rings: Gollum-traileren

Det har gått en god del tid mellom hver gang vi har fått nytt fra The Lord of the Rings: Gollum, og da gjerne i form av skjermbilder eller ørmså detaljer. Nå virker det som om vi nærmer oss en skikkelig markedsføringskampanje.

For Daedalic Entertainment har gitt oss den første traileren fra The Lord of the Rings: Gollum. Selv om den kun er av det filmatiske slaget er det i alle fall klart utviklerne bringer sine egne tolkninger av figuren og omgivelsene. Til og med Barad-dûr ser jo relativt annerledes ut.

Hvordan må dette spillet bli for å gjøre deg interessert?