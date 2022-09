Se den første traileren for scifi-serien The Peripheral

HQ

Prime Video er virkelig i fyr og flammer for tiden med blant annet den strålende tredje sesongen av The Boys samt The Lord of the Rings: The Rings of Power. Den 21. oktober er det duket for nok et spennende prosjekt på strømmetjenesten, som ser ut til å være noe for Westworld-fansen.

Serien heter The Peripheral og er basert på romanen med samme navn fra 2014. Den er skrevet av cyberspace-skaperen William Gibson, som er kjent for å levere både overraskende og oppsiktsvekkende samt hallusinatoriske historier. Her møter vi Chloë Grace Moretz (Hit Girl i Kick-Ass) i et eventyr som involverer flere fremtider.

Scott B. Smith er showrunner og det kreative teamet inkluderer et par nøkkelpersoner fra Westworld, noe som burde indikere hva slags historiefortelling vi kan forvente. The Peripheral har nå mottatt sin første trailer som du kan sjekke ut nedenfor.