Se den første traileren for skrekkfilmen Knock at the Cabin

I februar kommer det enda en film fra den kontroversielle regissøren M. Night Shyamalan, og den bytter ut overnaturlige trusler med noe langt mer ekte. Knock at the Cabin er regissørens nyeste film som nå har fått en mystisk liten trailer der en ung jente og foreldrene hennes konfronterer fire fremmede som hevder at jordens ende er nær. Hele synopsis av filmen lyder som følger:

While vacationing at a remote cabin, a young girl and her parents are taken hostage by four armed strangers who demand that the family make an unthinkable choice to avert the apocalypse. With limited access to the outside world, the family must decide what they believe before all is lost.

Du kan se traileren nedenfor.