Se den første traileren for Star Wars: The Old Republic i 4K

Gamereactors egen ekspert på nettrollespill har tilbragt hver våkne time den siste uken i Biowares storsatsing. Kan Star Wars: The Old Republic ta tronen fra World of Warcraft?

Star Wars: The Old Republic er endelig på Steam den 22 juli 2020 klokken 10:07 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Mens de fleste spent venter på at EA en dag avslører Star Wars: Knights of the Old Republic 3, så er det nå mulig å nyte Biowares store MMORPG Star Wars: The Old Republic...