HQ

Det er lett å glemme, men Kenneth Branagh er faktisk i full gang med å sparke nytt liv i Hercule Poirot-karakteren. Det startet med Murder on the Orient Express, og nå fortsetter han med Death on the Nile.

Og rollebesetningen er da også storslått, med Gal Gadot i spissen. Du kan se den første traileren nedenfor.