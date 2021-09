Se den første traileren fra det stilige Project Magnum

Selv om den kinesiske stat ser ut til å vende ryggen mot spillmediet, er det fortsatt mange studioer i Kina som tilsynelatende er klare for å konkurrere på internasjonal skala. Vi har blant annet Genshin Impact og Black Myth: Wu Kong. Så er spørsmålet om hvorvidt Project Magnum tilhører samme kategori som disse.

Spillet kommer fra NAT Games, som hører til under Nexon, og det beskrives som et "PC/console-based game that combines RPG play with third-person shooter combat. It presents beautiful visuals and attractive and unique characters based in a sci-fi style player vs. environment worldview. It also provides exciting battles using various skills, actions, and guns, as well as the fun of highquality PvE shooter battles that target huge bosses."

Den første traileren er ganske imponerende, og den kan du se selv nedenfor.