Se den første traileren fra Zack Snyders Army of the Dead

Zack Snyder har mye på gang. Om et par uker kommer hans versjon av Justice League endelig, men ønsker man å se ham takle et helt nytt prosjekt, så har han også nettopp lagt siste hånd på Army of the Dead.

For mange år siden nå regisserte han den solide Dawn of the Dead, men her er det en litt mer jovial og løssluppen tone. Dave Bautista er blant annet med, hvor en rekke røvere skal robbe et casino i Las Vegas etter at verden har blitt et zombie-helvete.

Filmen lanseres på Netflix den 21. mai, og du kan se den første traileren nedenfor.