Se den første traileren til Hot Wheels Unleashed

Sent i går viste den italienske utvikleren Milestone endelig gameplay fra det kommende Hot Wheels Unleashed for første gang. Det ser ut til å bli en klassisk arkaderacer...

Milestone har annonsert gjennom en kort video på sosiale medier at de sender en ny "Gameplay Showcase" for Hot Wheels Unleashed i morgen, den 8. april klokken 20:00....

Hot Wheels Unleashed byr på fartsfylt trailer

den 27 februar 2021 klokken 21:17 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

For to uker siden ble et spill kalt Hot Wheels Unleashed lekket via Microsoft Store, med slippdato i september. En så tung lekkasje pleier å etterfølges av en formell...