Se den første traileren til ny Pokémon-serie

Den første traileren til PokeTsume, en ny live-action Pokemon-serie, har nettopp blitt lagt ut på sosiale medier.

Serien følger Madoka Agaki, en nyutdannet universitetsstudent fra en liten by som flytter til Tokyo for å begynne i et reklamebyrå. Madoka oppdager raskt at drømmehverdagen ikke er så spennende som hun hadde håpet, og hun begynner å føle seg stresset.

Da moren sender henne en pakke med en Game Boy og et eksemplar av Pokémon Red, gjenoppdager Madoka hva som er viktig i livet hennes. Enkelte figurer i serien er basert på Pokémon, men det ser ikke ut til at noen av lommemonstrene får liv.