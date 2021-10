Se den første traileren til River City Girls 2

Under Tokyo Game Show nylig fikk vi se debuttraileren til beat æ em up-oppfølgeren River City Girls 2. Spillet ble kunngjort under Limited Run Games' E3-presentasjon, og historien sies å fortsette omtrent der originalen sluttet. Ingen konkret lanseringsdato har blitt avslørt enda, men det planlegges å slippes i løpet av 2022 på PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One og Xbox Series.

Traileren, som du kan se nedenfor, viser litt klassisk Streets of Rage-inspirert action med hovedrollefigurene Misako og Kyoko som banker opp fiendene sine. Ifølge en pressemelding sendt til VG24/7 vil River City Girls 2 by på "nye moves, nye fiender, nye rekrutter, nye miljøer og et gjensyn med en gammel fiende." Det skal også by på to-spillers co-op både online og lokalt, men det er uklart om det vil støtte cross-play mellom plattformer.