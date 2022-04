Se den herlige traileren til Chip n' Dale: Rescue Rangers

HQ

Hva skjedde med Snipp og Snapp etter Rescue Rangers-serien som ble sendt i to år på slutten av 80-tallet? Det har selvfølgelig Disney svaret på. Dale (Andy Samberg) og Chip (John Mulaney) er ikke lenger venner, og en av dem har suksess i livet mens den andre... vel, er mindre suksessfull.

Dette er den grunnleggende premissen for filmen Chip 'n Dale: Rescue Rangers, som slippes på Disney+ neste måned, og denne ser virkelig ut til å by på mye moro selv for eldre Disney-fans. Vi har nå fått den første skikkelige traileren for filmen som blander tegnefilm med CGI og spillefilm på en måte som får oss til å tenke på klassikeren Who Framed Roger Rabbit.

Det viser seg at ikke alle Disney-karakterer har hatt et lykkelig liv etter sin berømmelse, men vi skal ikke ødelegge moroa for deg og anbefaler i stedet på det sterkeste at du sjekker ut traileren selv. Vi ser frem til en film med tilsynelatende mer voksne temaer, mange cameoer og selvfølgelig en rekke vitser som forhåpentligvis får oss til å dra på smilebåndet.