Om du higer etter et klassisk beat 'em up komplett med fantastisk musikk, briljant design og steinhard action - håper vi at du har en Switch. WayForward har nemlig sluppet River City Girls Zero på Nintendo eShop.

Dette er en remaster av den japanske klassikeren Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka fra 1994, der du får banke opp skurker i rollen som enten Kunii, Riki, Masako eller Kyoko. Se den lekre lanseringstraileren nedenfor. River City Girls Zero kommer også til flere plattformer senere.