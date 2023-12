HQ

Persona 3 Reload er nå bare to korte måneder unna, og Atlus har absolutt ikke gjort oss mindre sultne etter The Game Awards. En virkelig fristende trailer har blitt vist, og den har fått det spennende navnet The Meaning of Life. Du kan selvfølgelig sjekke den ut nedenfor. Nyinnspillingen av Persona 3 slippes 2. februar til PC, PlayStation og Xbox.