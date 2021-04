Du ser på Annonser

Det er snart tid for å bevitne flere syke drap, da Saw-spinoffen Spiral har premiere på kino den 12. mai. Chris Rock og Samuel L. Jackson spiller her politi som jobber med et mysterium knyttet til Saw-morderen, samtidig som de selv ser ut til å være involvert i et slags spill.

Nå har en ny trailer blitt sluppet for å lade opp til premieren, og den finner du under.