Se den nyeste gameplaytraileren til Need for Speed Unbound

HQ

Som du sikkert vet, er Criterion nå ansvarlig for Need for Speed, så mange håper at Need for Speed Unbound vil være et vendepunkt for serien. En av de viktigste funksjonene er Takeover Events, hvor du må samle opp små objekter og sanke inn poeng ved å kjøre med stil.

"Takeover Events will have players pulling huge drifts, smashing collectibles and proving their skills to Lakeshore's most stylish street racers. It'll take both speed and style for players to prove they have what it takes to reach The Grand, Lakeshore's ultimate street racing challenge."

Sjekk ut den nyeste traileren nedenfor. Spillet lanseres 2. desember.