Se den nyeste traileren for The King's Man

Neste måned inntar de smarteste og mest hemmelighetsfulle britiske agentene i verden det hvite lerretet igjen. Nei, vi snakker ikke om MI5, men om Kingsman: The Secret Service. Etter å ha forlatt organisasjonen i en noe ... rystende tilstand i oppfølgeren Kingsman: The Golden Circle, får vi nå i stedet en prolog kalt The King's Man (selv om det kommer en skikkelig oppfølger også på et senere tidspunkt: Kingsman: The Blue Blood).

Du kan se den seneste traileren nedenfor, der vi får flere detaljer om historien og karakterene. The King's Man kommer på kino den 22. desember i USA, men vi må vente til 7. januar ifølge Filmweb.