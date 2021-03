Du ser på Annonser

Vi har nettopp fått oppleve avslutningen på WandaVision, men MCU bare kjører avsted, og det er allerede tid for den neste store tv-serien fra Marvels univers.

Det er snakk om The Falcon and the Winter Soldier, som får premiere på fredag, og i den anledning har vi fått den siste traileren for å lade opp. Den kan du se nedenfor.