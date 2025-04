Se den stjernespekkede rollebesetningen i Clair Obscur: Expedition 33 i aksjon

HQ

Nå som vi har møtt de ulike medlemmene av Ekspedisjonen i Clair Obscur: Expedition 33, er det på tide å se menneskene bak stemmene. Vi har visst om stemmeskuespillerne en stund, men i denne nye Behind the Voices-featuretten får vi se dem i arbeid.

Vi får se mer av Ben Starr, som spiller den mystiske Verso, men dessverre får vi ikke flere detaljer om hvem eller hva karakteren hans er, ettersom utviklerne hos Sandfall Interactive er stille på den fronten. Vi får også litt informasjon om Maelle, Sciel, Monoco, Lune og Esquie fra deres respektive stemmeskuespillere.

Med talent fra Baldur's Gate III, Good Omens, The Sandman, The Old Guard og mer, er stemmegjengen for Clair Obscur: Expedition 33 veldig stablet, og selv om de ikke vises i videoen nedenfor, er Andy Serkis og Charlie Cox også med i spillet. Den kanskje største utfordringen for alle disse engelske skuespillerne er imidlertid å få dem til å bruke visse franske ord som merde og putain, noe utviklerne har måttet hjelpe til med.

Clair Obscur: Expedition 33 lanseres for PC, Xbox Series X/S og PS5 den 24. april.