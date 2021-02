Se dette lekre nye bildet fra Senua's Saga: Hellblade II

Du ser på Annonser

Ninja Theory ser ut til å tenke at det har vært litt for lenge siden vi hørte noe om Senua's Saga: Hellblade II, som ble annonsert under The Game Awards 2019. Så helt uten forvarsel har de delt et ny bilde via Twitter, som beskrives som et "cinematic lighting experiment". Vi vet fortsatt ikke når spillet slippes, men i det minste kan vi forvente meget god grafikk. Sjekk ut bildet nedenfor.

Vi regner med at Senua's Saga: Hellblade II slippes til PC og Xbox Series senere i år, eller kanskje tidlig 2022.