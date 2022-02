Se Doctor Strange in the Multiverse of Madness' heftige Super Bowl-trailer

HQ

Relativt få selskaper har råd til å få en del av rampelyset på Super Bowl, men hvert år kan du være ganske trygg på å se Disney og Marvel dukke opp. Som lovet skjedde dette i form av Doctor Strange in the Multiverse of Madness i årets utgave, og jeg kan forstå hvorfor de valgte den lovende filmen. Nattens nye trailer gjør nemlig en fremragende jobb med å øke forventningene mine til mai enda mer takket være et spennende konsept, mystiske stemmer og heftige spesialeffekter. Noe mer skal jeg ikke si siden vi også får servert en ting eller to jeg gjerne skulle sett spart til premieren.