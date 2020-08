Se Doom Eternal: The Ancient Gods-teaseren

Du ser på Annonser

Bethesda og id Software hadde såvidt avduket Doom Eternal da de også bekreftet at spillet ville få historieutvidelser etter hvert, og etter å ha nøyd seg med et par bilder den siste tiden er det tid for å se mer.

QuakeCon har nemlig startet, og i den sammenheng har vi fått en teasertrailer fra utvidelsen som heter The Ancient Gods Part One. Hele traileren vil først vises frem når Gamescom starter den 27. august, men allerede nå er det ganske klart at vi kan se frem til mer gladvold i noen omgivelser som har sett bedre og lysere dager.