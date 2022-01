Et av problemene med lanseringen av Cyberpunk 2077 var at CD Projekt RED bevisst ikke viste frem spillet på PS4 og Xbox One, og vi fikk først se hvor dårlig spillet...

Ny utviklerdagbok handler om brukergrensesnittet i Dying Light 2 Stay Human

den 29 desember 2021 klokken 02:07 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Et funksjonelt brukergrensesnitt kan bety liv eller død for et spill, og derfor er det avgjørende at det både er strømlinjeformet og tilpasselig. Techland har utgitt en...