I april avslørte utvikleren Roll7 at mer fra skateboardserien OlliOlli var på vei i form av OlliOlli World, og nå, via E3, har vi fått en ny trailer for spillet. OlliOlli World skal slippes i vinter til PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series, og nedenfor kan du se den nye traileren.