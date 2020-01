Se Eirik spille The Telltale Batman: Shadows Edition i dag

I starten av hvert år kan ventetiden på nye spill bli litt lang, så derfor dypper vi terne våre i spill som ble lansert midt i julestria, som vi derfor har gått glipp av. Blant disse finner vi The Telltale Batman: Shadows Edition, som ble lansert på PC og Xbox One den 17. desember, og kommer med et noir-filter som gir et nytt perspektiv på DC-eventyret.

Eirik trer inn i Batmans sko i dag, og skal streame Xbox One-versjonen på vår liveside fra klokken 16. Om du ikke har spilt Telltales Batman-spill før anbefaler vi å ta en titt.