Se Ellie fra HBO's The Last of Us spille gitar på Youtube

I Naughty Dogs The Last of Us-spill spiller Ellie gitar nå og da, og det er et av temaene i spillene. HBO-serien The Last of Us er for tiden på HBO Max, så det er bare passende at skuespilleren til Ellie fra TV-serien også vet hvordan man spiller gitar.

Før Bella Ramsey ble kjent som Ellie, spilte hun gitar på Youtube. Instrumentet ser til og med ut som det vi kjenner og elsker fra spillene. En god gjetning ville være å se og høre Ellie spille gitar på TV i fremtiden, så tankene også gjøre seg klar ved å lytte Bella Ramsey spille gitar på Youtube.

Du kan lese vår anmeldelse om den første sesongen av HBOs The Last of Us her.