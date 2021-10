Age of Empires IV er rett rundt hjørnet. Men hvis du har behov for å se mer gameplay innen lanseringen eller innen vi publiserer en anmeldelse, viser Relic en hel kamp...

Vi er vant til at konsollspill er ferdigutviklet som regel en eller to måneder innen lanseringsdatoen. PC, derimot, har ikke en plattformeier på samme måte, og spill blir...

Age of Empires IV er bare en måned fra å endelig slippes på både digitale og fysiske butikkhyller, og nå merkes det at Microsoft virkelig har starte hype-motorene....

Fansen håpet å få vite lanseringsdatoen til Age of Empires IV i den såkalte Age of Empires Fan Preview-sending i april, men måtte nøye seg med å høre "til høsten". Som...

Her er en håndfull gameplaytrailere fra Age of Empires IV

den 12 april 2021 klokken 08:57 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

I helgen var Relic og Microsoft endelig klare til å avsløre mer informasjon om det kommende Age of Empires IV. Vi vet eksempelvis nå at det kommer til høsten, og at vi...