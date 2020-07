Se enda mer gameplay fra Assassin's Creed Valhalla her

Du ser på Annonser

Under Ubisofts Forward-presentasjon var det stort fokus på Assassin's Creed Valhalla, for de viste masse gameplay under selve presentasjonen, og fulgte opp med enda mer like etter. Vi hadde selv tatt opp masser av gameplay også, men litt mer kan vel ikke skade.

Nedenfor kan du nemlig se ytterlige 30 minutters gameplay fra spillets alpha-versjon. Det betyr at Ubisoft fortsatt polerer og finpusser spillet, så noen, om ikke mange av de tekniske problemene vi ser her vil være borte når spillet ankommer den 17. november.

Det er selvfølgelig ingen garantier for det, men vi kan i hvert fall krysse fingrene.